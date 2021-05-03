В Україні за добу зафіксували 2 758 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 2 травня, зареєстрували 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 154 летальні випадки від коронавірусу.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 1591 особу, сталося 154 летальні випадки, одужало 5 550 осіб; здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 085 938 осіб, одужало – 1 681 815. Сталося летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом, – 44 750; проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

За добу 2 квітня щеплено проти коронавірусу 177 людей.

755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Як повідомлялося, в Україні за попередню добу, 2 травня, зареєстрували 5 094 випадки зараження коронавірусом.