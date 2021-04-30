В Україні на виявлення та лікування онкології у 2021 році заклали ₴5 мільярдів

На раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань у програмі медичних гарантій на 2021 рік закладено 5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба здоров'я у Фейсбуці.

"У програмі медичних гарантій на 2021 рік на раннє виявлення та лікування онкозахворювань закладено понад 5 млрд грн. А також впроваджений новий пакет лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Окрім того, для лікування онкології передбачені також пакети хіміотерапевтичного та радіологічного лікування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплата за пакетом хіміотерапевтичного лікування становить понад 25 тис. грн за пацієнта на рік, тариф за пакетом для лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань - понад 54 тис. грн. За лікування дітей за цими пакетами НСЗУ платитиме втричі більше.

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Тариф на радіологічне лікування становить 36,5 тис. грн. У цьому пакеті НСЗУ враховує обладнання, яке використовується, і вводить підвищувальний коефіцієнт 1,5 для оплати закладам, які мають лінійний прискорювач, гамма-ніж чи кіберніж.

Оперативні втручання пацієнтам з онкологією виконуватимуть за пакетом хірургії.

"Є також зміни, які стосуються діагностики онкозахворювань. У 2020 році діагностика входила в пакети радіологічного та хіміотерапевтичного лікування. У цьому році, щоб зробити програму зручнішою, діагноз у пацієнтів з підозрою на онкологічне захворювання та тих, хто знаходиться в ремісії, встановлюватимуть за амбулаторним пакетом. У Програмі медичних гарантій заклади онкологічного профілю мали можливість укласти договір на цей пакет. Натомість первинна діагностика входить у пакет лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань", - наголошують у НСЗУ.

У ПМГ-2021 зберігаються 6 пакетів для раннього виявлення онкології в амбулаторних умовах: мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. У пакетах ранньої діагностики онкології є обмеження щодо віку пацієнтів. При цьому молодші пацієнти можуть отримати безкоштовну послугу ранньої діагностики за амбулаторним пакетом за наявності направлення лікаря первинної ланки чи особистого лікаря.

Супровід пацієнтів у ремісії відбувається за амбулаторним пакетом. Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2021 року вступила в дію Програма медичних гарантій на 2021 рік. Загалом в ПМГ передбачено 35 пакетів медичних послуг. На програму в держбюджеті передбачено 123 млрд грн.