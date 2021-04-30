«Медзакупівлі» оголосили 42 тендери на закупівлю ліків для онкохворих

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило 42 тендера на закупівлю ліків для лікування онкології у дорослих.

Як передає Укрінформ, про це держпідприємство повідомляє у Фейсбуці.

"Вчора ми оголосили ще 42 тендери на Prozorro за нозологією "Доросла онкологія", отримавши від МОЗ кількості товарів до закупівлі та погодження надісланих нами раніше медико-технічних вимог", - повідомляють "Медзакупівлі".

Зокрема, розпочалися процедури закупівлі рентгенконтрасних йодовмісних речовин, норадреналін норадреналіну тартрату, доцетакселу (20 мг і 80 мг), філграстиму, трастузумабу.

Держпідприємство продовжує очікувати на погодження решти надісланих до МОЗ медико-технічних вимог.

Як повідомлялося, 23 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило перші тендери на закупівлю ліків за рахунок державного бюджету 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я виключило препарати для антиретровірусної терапії (АРВ-терапія) та лікування туберкульозу із переліку напрямків, ліки та медичні вироби за якими буде закуповувати ДП "Медичні закупівлі України".