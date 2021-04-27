«Медзакупівлі» оголосили ще 10 тендерів, у тому числі й на ліки для орфанних пацієнтів

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило ще 10 тендерів на закупівлю ліків, у тому числі й для пацієнтів з орфанними захворюваннями.

Як передає Укрінформ, про це держпідприємство повідомляє у Фейсбуці.

"Вчора ми оголосили ще 10 тендерів на Prozorro за такими нозологіями, як ДЦП, первинні імунодефіцити (частина позицій), інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, орфанні метаболічні захворювання. Ми продовжуємо очікувати на якнайшвидше погодження решти надісланих до МОЗ медико-технічних вимог", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оголошений тендер на закупівлю препарату для лікування ревматоїдного артриту канакінумаб (очікувана вартість - 5,4 млн гривень), на закупівлю препаратів для лікування хвороби Гоше таліглюцераза альфа (12,8 млн гривень) та іміглюцераза (або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа; 4,7 млн гривень). Також розпочалася процедура закупівлі імуносупресивного препарату сиролімус (774,8 тис. гривень), протималярійного препарату артесунат 60 мг безводної артесунатної кислоти (117,2 тис. гривень), антибіотика колістиметат натрію (12,9 тис. гривень), ботулінічного токсину типу А (298,5 тис. гривень).

Крім того, оголошений тендер на закупівлю антирабічного імуноглобуліну (людського) очікуваною вартістю 28,7 млн гривень.

Як повідомлялося, 23 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило перші тендери на закупівлю ліків за рахунок державного бюджету 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я виключило препарати для антиретровірусної терапії (АРВ-терапія) та лікування туберкульозу із переліку напрямків, ліки та медичні вироби за якими буде закуповувати ДП "Медичні закупівлі України".