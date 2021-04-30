Комітет Ради схвалив законопроєкт про страхові COVID-виплати медикам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Законопроєкт спрямований на забезпечення страхових виплат медичним працівникам у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) протягом одного року з дня захворювання.
Крім того, на засіданні ухвалили рішення утворити при Комітеті робочу групу для напрацювання законодавчих ініціатив з питань реформування пенітенціарної медицини. Її очолила голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Лада Булах.