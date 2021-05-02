Християни східного обряду відзначають Великдень

У неділю, 2 травня, християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Великдень, а саме так здавна називали українці цю особливу неділю року, є найдавнішим і найголовнішим християнським святом усього богослужебного року, яке приурочене Воскресінню Ісуса Христа. Християнська Пасха тісно пов’язана з єврейською і дослівно перекладається як «проходження повз». Але якщо для іудеїв Песах є символом визволення від єгипетської неволі й обретінням Землі Обітованої, то для християн Пасха символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи й любові. Пасхою називається і Сам Христос, принесений у жертву за гріхи людства.

Літургія у Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

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За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями – Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю.

Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воїстину воскрес!»

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На жаль, цього року, як і минулого, у зв'язку з пандемією коронавірусу і оголошеним через це карантином, побувати на святковій службі в храмі та освятити великодній кошик, як зазвичай, християни не зможуть. Проте Великодні богослужіння з церков транслюватимуть телеканали.