На Великодні свята в Україні працюватимуть понад 13 тисяч храмів

Українців чекають тривалі вихідні - Великдень, травневі свята та дні пам'яті і вшанування жертв Другої світової війни. Підрозділи МВС готуються до забезпечення публічної безпеки та порядку на цей період.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС, напередодні відбулася селекторна нарада під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

«Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята - Великдень, травневі свята та дні пам'яті й вшанування жертв Другої світової війни. Тому всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення публічної безпеки та порядку на період травневих подій», - сказав він.

Як зазначається, до оперативних штабів увійдуть представники Нацполіції, Національної гвардії, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби. Також під час травневих свят та заходів на чергування заступають авіаційні підрозділи системи МВС.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що від Служби порятунку на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки, а також піротехнічні розрахунки та 8 повітряних суден.

«У разі ускладнення ситуації кількість особового складу та техніки може бути збільшена вдвоє. Також організовано роботу з усіма органами влади, проведено перевірку всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями», - зазначив голова ДСНС.

За попередньою інформацією, на території країни працюватиме понад 13 тисяч храмів, а в релігійних заходах, як очікується, візьмуть участь близько 1 мільйона осіб.