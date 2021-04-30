Ляшко закликає провести свята у вузькому родинному колі
Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
«У цей особливий святковий час прошу вас бути обачними та берегти себе і своїх рідних. У випадку, коли ви їдете додому до батьків і дідусів, бабусь, обмежтесь, будь ласка, вузьким родинним колом. За умови наявності хоч найменших підозр на хворобу, відкладіть цю поїздку й унеможливте інфікування своїх близьких», - сказав Ляшко.
Також він закликав поговорити зі своїми рідними про важливість вакцинації від COVID-19 та дотримуватись протиепідемічних заходів.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вирішив не змінювати моделі адаптивного карантину на травневі свята. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.