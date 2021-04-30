Ляшко закликає провести свята у вузькому родинному колі

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликає українців обмежити спілкування на свята вузьким родинним колом.

Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«У цей особливий святковий час прошу вас бути обачними та берегти себе і своїх рідних. У випадку, коли ви їдете додому до батьків і дідусів, бабусь, обмежтесь, будь ласка, вузьким родинним колом. За умови наявності хоч найменших підозр на хворобу, відкладіть цю поїздку й унеможливте інфікування своїх близьких», - сказав Ляшко.

Також він закликав поговорити зі своїми рідними про важливість вакцинації від COVID-19 та дотримуватись протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вирішив не змінювати моделі адаптивного карантину на травневі свята. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.