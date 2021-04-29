В Україні перед Великодніми святами нагадали особливості перетину кордону

Задля створення комфортних умов громадянам при перетині кордону на Великодні свята, прикордонники збільшують кількість персоналу і радять завчасно готуватись до подорожі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Фейсбук

У Держприкордонслужбі, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу у світі, не очікують різкого збільшення пасажиро-транспортного потоку. Водночас задля створення комфортних умов громадянам при перетині кордону, прикордонники встановлюють додаткові робочі місця, зокрема, пересувні комплекси автоматизації паспортного контролю.

Прикордонники наголосили, що перед початком подорожі необхідно перевірити дійсність усіх паспортних документів та реєстраційних документів на транспортний засіб.

У ДПСУ нагадали, що громадянам України варто завчасно завантажити додаток «Вдома» або пройти тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції (не пізніше, як за 72 години до перетину кордону), а іноземцям віком від 12 років необхідно обов’язково мати негативний результат тесту, зроблений методом полімеразно-ланцюгової реакції (не пізніше, як за 72 години до перетину кордону), а також страховий поліс, виданий страховою компанією, що зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України, та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 і обсервацією. У разі їх відсутності іноземцям буде відмовлено у пропуску через кордон.

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Наразі черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 відсутні, повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Фото: zahidnuy.kordon