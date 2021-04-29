Молдавський науковець закликав до жорстких заходів проти пропагандистів з РФ

Діяльність президента РФ Володимира Путіна можна порівняти з тією, що проводив Гітлер у 30-і роки, а до російських пропагандистів варто застосовувати найжорсткіші заходи.

Таку думку висловив доктор історичних наук із Республіки Молдова Руслан Шевченко на круглому столі в Укрінформі на тему: «Російський вплив на відносини України і Молдови».

«Особливо слід підкреслювати злочинну роль особисто Путіна. Практично ніхто й ніде не порівнює його з Гітлером. Діяльність Путіна в багатьох аспектах - це пряме продовження діяльності Адольфа Гітлера в 30-і роки. І це потрібно фактами, чітко і ясно доводити нашим співгромадянам. Путін є міжнародний злочинець і продовжувач справи Гітлера», - заявив Шевченко.

Крім того, на його думку, слід розповідати про злочинну діяльність Росії та вживати жорстких заходів щодо її пропагандистів.

«Те ж саме потрібно розповідати про злочинні діяння Росії, як в історії, так і сьогодні. Потрібно застосовувати не менш жорсткі заходи відносно російських пропагандистських каналів - аж до їх закриття, як це недавно зробила українська влада, та великі штрафи для видавців і авторів образливих для наших країн публікацій», - підкреслив Шевченко.

Прикладом такої діяльності він вважає, наприклад, публікації, в яких молдавські населені пункти подаються на радянський манер.

«Часи, коли Росія може домінувати на пострадянському просторі, відійшли безповоротно, і потрібно привчити до цього наших співгромадян. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще буде і для Молдови, і для України, і звичайно для Росії, яка позбудеться від шовіністичного психозу і домінуючого в цій країні постімперського синдрому», - вважає молдавський науковець.

Нинішній круглий стіл став третім з початку року серед низки запланованих заходів, присвячених українсько-молдовським відносинам і чиннику агресії Росії в Північному Причорномор'ї. Організатори вважають прагнення РФ зберегти свій вплив на обидві країни однією з найважливіших тем як для України, так і Молдови. Шантаж і маніпуляції - методи, які використовує Кремль, щоб унеможливити синергію Молдови та України, і як обом країнам протистояти цій агресії.

Організаторами круглого столу виступили: благодійний фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» та Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».