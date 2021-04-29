У християн східного обряду сьогодні - Чистий четвер

У християн сьогодні один з найважливіших днів на Страсному тижні - Великий, або, як його ще називають, Чистий четвер.

Про це повідомляє Укрінформ.

У Чистий четвер зранку обов’язково треба було побувати у церкві на літургії святителя Василія Великого і причаститися. Церква цього дня вранці згадує Таємну вечерю Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові, Його останні години перед смертю. З вечірньої відправи віряни обережно несли «живий вогонь», або Страсну свічку. Її вважали надзвичайно помічною й запалювали під час молитви, коли виникали якісь життєві негаразди.

У Чистий четвер також випікали паски. В Україні виготовлялося до сорока різних сортів пасок. Паски іноді називали бабами. Вони мали свою технологію виготовлення й випікання. Крім жовтих баб, які пеклися в четвер, були білі – їх випікали у п’ятницю і чорні – суботні. Жовті паски, власне найбільші й найпоширеніші, пеклися із пшеничного борошна на яєчних жовтках. Вони призначалися сонцю і небу, білі – покійникам і повітрю, «щоб не приносили лиха і смерті», чорні – господарям і всім людям, самій родючій землі. Під час виготовлення пасок дотримувалися різноманітних дійств. Особливо пильнували, коли саджали паски в піч. Усіх, хто був у хаті, просили вийти на двір, «щоб не потривожити пасок».