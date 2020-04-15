ПЦУ розвінчує міф, що в Чистий четвер треба вмитися до сходу сонця

У Православній церкві України назвали твердження про те, що у Чистий четвер потрібно обов’язково вмитися до сходу сонця марновірством.

Про це ПЦУ повідомила у Facebook.

"Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги… скільки очищення нашого серця, душі. Цей день спонукає нас зрозуміти готовність йти за Христом, любити ближніх, служити їм, бути смиренними. Тож твердження про те, що у Чистий четвер потрібно обов’язково вмитися до сходу сонця, щоби «змити з себе гріхи та неприємності» – ніщо інше, як звичайне марновірство", - наголосили у ПЦУ.

Зазначається, що умивання водою в будь-який час доби ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

"До речі, так само, як і пірнання в ополонку на Водохреща… Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає. Умивання – це важлива для особистої гігієни процедура, але її зовсім недостатньо, аби очистити душу", - додали в церкві.

У 2020 році Чистий четвер припадає на 16 квітня, за три дні перед Великоднем.