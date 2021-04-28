Дисертація Киви: Громадська рада закликає МОН перевірити, чи були порушення

Громадська рада при Міністерстві освіти та науки закликала міністерство перевірити дотримання вимог положення про спеціалізовану вчену раду при захисті кандидатської дисертації народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення Громадської ради до МОН оприлюднено у Фейсбуці.

"Громадська рада вирішила звернутися до Міністерства освіти і науки України з приводу обмеження присутності журналістів під час захисту дисертації народним депутатом України Кивою І. В", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у листі наголошується, що відповідно до положення про спеціалізовану вчену раду, робота ради має відкритий характер.

"Про її засідання інформується наукова громадськість. Обмеження щодо присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються. В порушення цього пункту під час захисту дисертації І.В. Киви обмеження щодо присутності осіб були запроваджені. Такі висновки були зроблені з огляду на відповідні публікації у засобах масової інформації", - йдеться у листі.

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У громадській раді наголосили, що якщо під час захисту були вчинені порушення, Міністерство освіти та науки може скасувати ухвалене вченою радою рішення, а діяльність вченої ради призупинити та закликали МОН перевірити дотримання всіх вимог під час захисту дисертації Іллі Киви.

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Як повідомлялося, захист кандидатської дисертації народного депутата Іллі Киви відбувся 26 квітня на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. За повідомленнями ЗМІ, на захист намагалися потрапити журналісти, втім журналістів деяких видань не пустили до приміщення, де відбувався захист. 28 квітня Ілля Кива заявив, що його наукового керівника Володимира Гуровського звільнили з роботи і пов'язав це із захистом своєї роботи.