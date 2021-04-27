Парламент планує збільшити фінансування місцевих і апеляційних судів

Верховна Рада планує внести зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами.

На позачерговому пленарному засіданні парламенту законопроєкт № 5304 у першому читанні підтримав 271 народний обранець, передає кореспондент Укрінформу.

Планується внести зміни до додатків №№3 та 7 Закону про Держбюджет-2021. Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшити на 600 млн грн. Натомість на цю ж суму скоротити фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Після перегляду бюджетних призначень цьогорічні асигнування на державну судову адміністрацію можуть зрости до 16 млрд 253 млн грн. Видатки на підготовку олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців, за умови ухвалення закону, скоротяться до 1 млрд 760 млн грн.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, додаткові кошти спрямують, насамперед, на врегулювання питань оплати праці працівників апаратів місцевих і апеляційних судів на рівні обов’язкових виплат. Адже ці судові установи перманентно потерпають від недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. “Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть в межах законодавчо встановлених обов’язкових мінімальних виплат, а також не вистачає коштів на поточні видатки (поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо)”, - наголошують автори законодавчої ініціативи.