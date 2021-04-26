Разумков підписав закон про «декрет для чоловіків»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який передбачає для чоловіків для новий вид відпустки при народженні дитини.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (проєкт №3695)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон прирівнює права батька до прав матері на догляд за дитиною, а також на поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками, усуває законодавчі прогалини в цих питаннях.

Згідно з ухваленим документом право на одноразову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів при народженні дитини тепер матимуть чоловік, дружина якого народила дитину; батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови спільного проживання; інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за новонародженим.

Так, відповідні доповнення внесені до Кодексу законів про працю та Закону України “Про відпустки”.

Пресслужба апарату ВРУ повідомляє, що закон передано на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 квітня ухвалила відповідний закон про декретну відпустку для чоловіків.