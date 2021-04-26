Закони про «євробляхи» пішли на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, якими встановлюється пільгова ставка для розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби” (№4643-д). Також Голова Верховної Ради підписав закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України” (№4644-д)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон №4643-д передбачає врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту, а також врахування інтересів всіх верств населення при вирішенні даного питання.

Зокрема, документі вказано, що нова формула оподаткування поширюється на автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Згідно із законом, нова формула буде дійсною протягом 180 днів від дня набуття законом чинності.

Водночас закон №4644-д звільняє від сплати ввізного мита транспортні засоби особистого користування (у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію), що були у використанні, та з року випуску яких минуло понад п’ять років, які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту. За оформлення такого транспортного засобу сплачується збір у сумі 8,5 тисяч гривень.

У пресслужбі Апарату ВР зазначають, що обидва закони передані на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила відповідні закони.