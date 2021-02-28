У Туреччині легковик впав у прірву, серед постраждалих - дві українки

У результаті ДТП в районі турецької Аланії легковий автомобіль типу пікап з відкритим багажником скорився у прірву, постраждали дві громадянки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Akit.

«У районі Аланії, в провінції Анталія, внаслідок скочування автомобіля з кузовом у прірву, постраждали 5 людей, з них 2 туристи», - йдеться у повідомленні.

Автомобіль з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрової скелі. Постраждав водій та четверо інших пасажирів, серед яких дві громадянки України. Вони були шпиталізовані каретами швидкої, які прибули на місце інциденту. Їхній стан оцінюється як тяжкий.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю у Любліні на сході Польщі в ДТП загинули двоє громадян України.

Фото: yeniakit.com.tr