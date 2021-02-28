У Туреччині легковик впав у прірву, серед постраждалих - дві українки

У Туреччині легковик впав у прірву, серед постраждалих - дві українки

Укрінформ
У результаті ДТП в районі турецької Аланії легковий автомобіль типу пікап з відкритим багажником скорився у прірву, постраждали дві громадянки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Akit.

«У районі Аланії, в провінції Анталія, внаслідок скочування автомобіля з кузовом у прірву, постраждали 5 людей, з них 2 туристи», - йдеться у повідомленні.

Автомобіль з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрової скелі. Постраждав водій та четверо інших пасажирів, серед яких дві громадянки України. Вони були шпиталізовані каретами швидкої, які прибули на місце інциденту. Їхній стан оцінюється як тяжкий.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю у Любліні на сході Польщі в ДТП загинули двоє громадян України.

Фото: yeniakit.com.tr

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