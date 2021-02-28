Двоє українців загинули в ДТП у Польщі

В Любліні на сході Польщі в ДТП загинули двоє громадян України.

Трагічна подія сталася в неділю близько першої години ночі за київським часом, передає Укрінформ із посиланням на TVP.INFO.

“На місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні”,- повідомили в поліції Любліна.

Як інформується, трагічна подія сталася на одній із вулиць міста. З невідомих причин водій автомобіля Volkswagen Passat вилетів з дороги і вдарив боком в дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.

Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин.

Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році в Польщі померли 643 громадян України.

Фото: Policja Lubelska