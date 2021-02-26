У Польщі локомотив зіткнувся з потягом, є постраждалі

У Підкарпатському воєводстві (південний схід Польщі) на станції Гродзіско Дольне зіткнулися локомотив і потяг “Інтерсіті” сполученням Жешув-Щецін.

У результаті зіткнення, що трапилося о 06:30 (за київським часом) постраждали п’ятеро осіб, передає Укрінформ з посиланням на Rmf24.

Як інформується, винним є водій локомотиву, який мав перечекати проїзд пасажирського потягу на сусідній колії, але з невідомих причин виїхав на його колію. Відтак, потяг “Інтерсіті” в’їхав в локомотив. В результаті зіткнення невеликі травми отримали два машиністи, а також троє пасажирів "Інтерсіті". Одного з пасажирів було відвезено до лікарні. Загалом у пасажирському потягу їхали 23 особи.

Спеціальна комісія з’ясує причини аварії. Загалом, зіткнення не було значним, потяги не зійшли з рейок.

Як повідомлялося, найбільша залізнична катастрофа у новітній історії Польщі сталася у березні 2012 року поблизу станції Щекоціни на півдні країни. Тоді у зіткненні двох пасажирських потягів загинули 16 осіб, 57 зазнали травм.

Фото: PSP