Троє українців постраждали у ДТП в Єгипті – МЗС

Троє українців постраждали у ДТП в Єгипті – МЗС

Укрінформ
Троє громадян України постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом на трасі Шарм ель-Шейх - Каїр у Єгипті, їх госпіталізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

"На трасі Шарм ель-Шейх - Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані", - написав Ніколенко.

Речник МЗС поінформував, що українські консули в Єгипті взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

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Раніше ЗМІ повідомили, що аварія сталася близько 9 ранку за київським часом у п’ятницю, 19 лютого. В автобусі перебувало до 60 пасажирів.

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