У Туреччині через снігопади сталися кілька великих ДТП, є загиблий
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал TRT Haber.
«Дві великі аварії сталися в Кириккале (провінція в центральній частині Туреччини, межує зі столичною провінцією Анкара - ред.) через сильний снігопад, загинула 1 людина, 2 поранені», - йдеться у повідомленні.
У Туреччині через снігопади сталися кілька великих ДТП / Фото: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen
Зазначається, що в одній з аварій зіткнулися 12 транспортних засобів: автобус, 3 вантажівки та 8 легкових автомобілів. В іншій у результаті зіткнення двох автомобілів таксі та автобуса, постраждали троє людей, один з постраждалих помер у лікарні.
Як повідомляє Haberler, через сильний снігопад та ожеледицю траса Кириккале-Кайсері була закрита для руху в обидві сторони.
Як повідомлялося, вчора північну та центральну частину Туреччини засипало снігом, в Анкарі та Стамбулі ускладнено рух транспорту, в північній частині Егейського моря припинили паромне сполучення, населені пункти на Чорноморському узбережжі лишилися без електроенергії. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов.