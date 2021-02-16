У Туреччині через снігопади сталися кілька великих ДТП, є загиблий

Через снігопади та ожеледицю на дорогах Туреччини сталося кілька великих ДТП, є жертви, траса Кириккале-Кайсері була закрита для руху в обидві сторони.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал TRT Haber.

«Дві великі аварії сталися в Кириккале (провінція в центральній частині Туреччини, межує зі столичною провінцією Анкара - ред.) через сильний снігопад, загинула 1 людина, 2 поранені», - йдеться у повідомленні.

У Туреччині через снігопади сталися кілька великих ДТП / Фото: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Зазначається, що в одній з аварій зіткнулися 12 транспортних засобів: автобус, 3 вантажівки та 8 легкових автомобілів. В іншій у результаті зіткнення двох автомобілів таксі та автобуса, постраждали троє людей, один з постраждалих помер у лікарні.

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Як повідомляє Haberler, через сильний снігопад та ожеледицю траса Кириккале-Кайсері була закрита для руху в обидві сторони.

Як повідомлялося, вчора північну та центральну частину Туреччини засипало снігом, в Анкарі та Стамбулі ускладнено рух транспорту, в північній частині Егейського моря припинили паромне сполучення, населені пункти на Чорноморському узбережжі лишилися без електроенергії. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов.