Безвіз до Гренади та заморських територій Нідерландів запрацює з 1 березня - Кулеба

Українці з 1 березня зможуть подорожувати без віз до Гренади та заморських територій Нідерландів, а також відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують 2 безвізи: 1. Гренада 2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба + відкривається Грузія», - написав Кулеба. Читайте також: Грузія з 1 березня відкривається для українців Він також порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду на інтерактивній онлайн-карті МЗС.