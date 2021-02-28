Залишки COVID-вакцини доводиться утилізувати через жорсткі правила – лікар

Через жорсткі правила і особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канал "Дом".

"Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту зберігання флакона повинно бути не більше 6 годин. У перший день у нас вакцинували 54 людини і 6 доз утилізували", — розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях - в регіони направили письмові інструкції.

"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є кілька бажаючих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність: спочатку це буде вік старше 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька — першим буде той, хто має супутні захворювання", — наголосив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute.

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні від COVID-19 вакцинували уже понад 3 тисячі людей, за минулу добу, 27 лютого, – 90.