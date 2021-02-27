Сьогодні в Україні стартує перший етап сертифікації вчителів

В Україні у суботу, 27 лютого, стартує перший етап сертифікації вчителів молодших класів, у ньому візьмуть участь близько двох тисяч педагогічних працівників.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає Укрінформ.

"1755 учителів із 1234 закладів освіти проходитимуть 27 лютого незалежне тестування", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тестування розпочнеться об 11:00, а допуск учасників до пунктів здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Учасники сертифікації мають пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик, який потрібно самостійно роздрукувати.

Тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складатиметься зі 100 завдань, і максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 100.

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В УЦОЯО нагадали, що в аудиторії пункту тестування інструктори мають видати кожному Картку учасника сертифікації, і відповідальний за пункт тестування зробить у ній позначку про проходження незалежного тестування.

Після завершення роботи над тестом учасники сертифікації мають здати старшим інструкторам бланки з відповідями. Їх одразу буде вкладено до пакета для відправлення матеріалів.

Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів початкових класів відбулася у 2019 році, її успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих.

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Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно: незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Успішне проходження сертифікації дозволяє вчителям отримувати надбавку у 20% до зарплати протягом терміну дії сертифікату – трьох років.

Сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.

Пілотний проєкт з добровільної сертифікації триватиме до 2021 року. Надалі передбачається, що сертифікація замінить обов'язкову атестацію педпрацівників.