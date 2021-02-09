На ЗНО цьогоріч можна обрати дві іноземні мови

Цьогоріч абітурієнти можуть складати ДПА у формі ЗНО з двох іноземних мов, якщо другу вивчали в 11 класі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Цьогоріч випускники, які для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки.

Водночас здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову, якщо її обов’язково вивчали в 11 класі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з Порядком проведення ДПА та методичними рекомендаціями МОН України щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році результат одного з визнаних міжнародних мовних іспитів (IELTS, TOEFL і т.д.) з іноземної мови може бути зарахований, як оцінку ДПА за 12-бальною шкалою оцінювання.

УЦОЯО зазначає, що випускники закладів освіти, які в поточному або минулому році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту і планують використовувати його, як результат ЗНО з іноземної мови під час вступу до вишу, під час реєстрації мають поставити позначку «отримувати результат 100-200», а поле «Зарахувати як оцінку ДПА» залишити незаповненим.

Як повідомлялося, цьогоріч абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО.

Першим обов'язковим тестом є українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і література (як оцінка ДПА зараховується частина тесту з української мови).

Другим обов'язковим предметом є математика (рівень стандарту або профільний залежно від рівня, на якому вивчався предмет).

Третій предмет для складання ДПА пропонується на вибір: тест з історії України (частина тесту «Період XX – початок XXI століття») або іноземної мови (рівень стандарту або профільний залежно від рівня, на якому вивчався предмет).

Четвертий предмет для складання ДПА випускники школи вибирають самостійно з такого переліку: історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускники шкіл 2021 року також можуть вибрати додатково п'ятий предмет для складання зовнішнього незалежного оцінювання з переліку предметів ЗНО.