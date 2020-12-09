Норма про платне ЗНО стосується лише понаднормових предметів - УЦОЯО

Запровадження платного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стосується понаднормових предметів і вступить в дію не раніше 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в роз'ясненні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У проєкті наказу «Про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» справді передбачено запровадження можливості складати ЗНО коштом фізичних або юридичних осіб, однак ця норма тільки розширить можливості здобувачів освіти, оскільки дозволить складати понаднормову кількість предметів ЗНО. ...Щодо термінів імплементації цієї норми, то з огляду на комплексність питання про надання платних послуг бюджетними установами брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, у 2020 році учасники обирали до чотирьох предметів ЗНО, якби ця норма вже була чинною, учасники змогли б складати чотири предмети ЗНО за кошти держави і ще до семи предметів за власні кошти. Цього року Міністерство освіти і науки дозволило учасникам складати до п’яти навчальних предметів, тобто понаднормовими були б шостий, сьомий та інші навчальні предмети.

В УЦОЯО додали, що оплата проходження ЗНО з понаднормової кількості навчальних предметів передбачена чинним Законом України «Про повну загальну середню освіту», у п. 7 статті 47 якого зазначено, що особа має право пройти зовнішнє незалежне оцінювання понад встановлену центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Можливість пройти додаткове ЗНО розширить можливості громадян, які захочуть спробувати свої сили з багатьох навчальних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, на сайті Міністерства освіти та науки розміщено для громадського обговорення проєкт наказу про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО.