Міносвіти оприлюднило умови й терміни вступної кампанії-2021

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році зареєстровані в Міністерстві юстиції і найближчим часом набудуть чинності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

Відповідно до документа наступного року основний етап вступної кампанії планується провести у звичні для вступників та закладів терміни – в липні 2021 року.

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та документів – 14 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 23 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, та о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

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Новими умовами також значно розширено можливості використання електронного кабінету вступника – наступного року подавати електронні заяви зможуть вступники, які планують продовжити навчання після здобуття ОКР молодшого спеціаліста (за умови наявності сертифікатів ЗНО). Окрім того, передбачено можливість виконання вимог до зарахування через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) вступника, що значно спростить цей процес подачі оригіналів документів, а також зменшить черги в приймальних комісіях влітку, зазначили в Міносвіти.

Як і в минулі роки, у наступному році вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності будуть українська мова та математика, а третім предметом вступник може обрати біологію, хімію або фізику. Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет.

При цьому в МОН звертають увагу вступників, що у 2021 році буде встановлено обмеження кількості заяв, які вони зможуть подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) – загалом не більш ніж 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки у вересні оприлюднило для громадського обговорення проєкт умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік.