До завершення реєстрації на ЗНО залишився тиждень

До завершення реєстрації на ЗНО залишився тиждень

Укрінформ
До завершення реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного тестування залишився тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«До завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року лишився тиждень – вона триватиме до 5 березня. До цього ж дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника ЗНО виявлено помилку», - йдеться у повідомленні.

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Наразі для участі в ЗНО й державній підсумковій атестації зареєстровано 211 259 осіб, які обрали 859 321 тестування.

До п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять: історія України – цей навчальний предмет обрали 164 018 осіб, математика – 163 696 осіб, українська мова і література – 141 665 осіб (66 640 осіб зареєструвалися для участі в тестуванні з української мови), географія – 99 935 осіб, англійська мова – 84 514 осіб.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою спеціального сервісу.

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Якщо особа вже має Сертифікат, однак виявила помилку в персональних даних, можна внести необхідні зміни до 5 березня, скориставшись спеціальним сервісом «Внести зміни».

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в 2021 році розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії й триватиме до 15 червня – цього дня відбудеться тестування з географії.

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