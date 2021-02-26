На тимчасово окупованих територіях навчається майже 10% українських школярів

На тимчасово окупованих територіях перебуває понад 450 тис. дітей шкільного віку, що становить майже 10% від загальної кількості школярів в Україні.

Такі дані інформаційно-аналітичного дослідження «Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях України (2014-2019 рр.)» презентувала в Укрінформі Українська Гельсінська спілка з прав людини.

«Освітнє поле на тимчасово окупованих територіях – це близько 1 млн дітей-громадян України, з них понад 450 тис. дітей шкільного віку, і це майже 10% від загальної кількості школярів, які навчаються в Україні та які не враховуються в освітній політиці держави», - розповіла координаторка освітнього напрямку УГС Валентина Потапова.

При цьому вона наголосила на відсутності державного моніторингу та офіційних даних «щодо кількісних показників освітнього поля тимчасово окупованих територій».

«Також збільшується кількість учнів, які не мають сертифікації, і держава має розробити механізм, за яким ці діти зможуть отримати документ про базову та повну загальну середню освіту. Адже 117 тисяч дітей в окупації вже не отримали документи про таку освіту. Це означає, що ці діти не зможуть переїхати до України та працевлаштуватись, бо для цього вони повинні надати документ про освіту, а, як відомо, такі документи, видані на окупованій території, держава не визнає», - наголосила Потапова.

Водночас як вона заявила, на тимчасово окупованих територіях знищується громадянська національна ідентичність.

«Через формальну освіту вона знищується так, що і в Криму, і на Донбасі майже повністю зникла українська мова, взагалі немає вивчення історії України. В окупованому Донецьку українською мовою навчається лише 2%, а в Криму 0,02%», - поінформувала активістка.

Згідно з результатами дослідження, щороку приблизно 20 тис. учнів закінчують школи на тимчасово окупованих територіях. Близько 10% з них вступають до вишів України. Торік 10 тис. абітурієнтів закінчили школу в окупованому Криму, близько 8 тис. у Донецькій і 5 тис. у Луганській областях. Пільгові умови вступу в Україні діють з 2016 року. У 2020 році на квоту-2 було виділено 12 755 місць, вступило за нею 2026 дітей.

Метою дослідження було вивчити становище у сфері формальної та неформальної освіти на непідконтрольних Україні територіях, а також аналіз кількісних та якісних показників реалізації культурних та соціально-економічних прав дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях. За результатами дослідження сформують рекомендації для відповідних державних органів.