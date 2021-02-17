Майже 85% школярів обізнані про події Революції Гідності

Більшість українських школярів обізнані щодо подій Революції Гідності.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницьким центром "Соціоінформ" за підтримки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні на замовлення Національного музею Революції Гідності, передає кореспондент Укрінформу.

"Дослідження показало, що 84,8% опитаних школярів обізнані щодо перебігу подій Революції Гідності, а 15,2% взагалі нічого про неї не чули", – сказала координаторка дослідження від Соціоінформу Наталія Зайцева-Чіпак під час презентації результатів на брифінгу в середу, 15 лютого.

Згідно з дослідженням, 8% учнів добре поінформовані про подію, 36,4% - знають небагато інформації, 40,4% чули про Революцію Гідності, але не можуть нічого розповісти, 15,2% – нічого не знають.

У макрорегіональному вимірі найбільше обізнаних школярів навчаються на Заході та в центрі, найменше – на Півдні та Сході, зазначають соціологи. 28% опитаних осіб на запитання про наслідки подій 2013-2014 відповіли, що Україна виграла через Революцію Гідності, 9%, що програла, 8% – нічого не змінилося, 15% – не обізнані.

Окрім цього, 30,7% учнів підтримують Революцію Гідності, 5,9% – не підтримують. 73,2% опитаних вважають героями загиблих учасників Революції Гідності, 6,8% – не вважають, натомість 4,9% було важко відповісти на запитання.

Згідно з узагальненням дослідження, значна частина опитаних школярів прагнуть дізнаватися більше інформації про перебіг подій цієї революції. Так 77,7% зазначили, що варто вшановувати та зберігати пам‘ять, 7,2% відповіли, що не варто.

Дослідження проводилось з 6 по 22 грудня 2020 року методами анкетування та фокус-групи. Загалом опитано 1200 школярів та школярок 6-11 класів з усіх областей України. Вибірка репрезентативна за класом, статтю, областю та типом населення. Похибка репрезентативності вибіркової сукупності з довірчою імовірністю не перевищує 2,83% для значень, близьких до 50%, 2,45% для значень близьких до 25 або 75%, 1,70% – до 10 або 90%, 1,23% – до 5 або 95%, 0,56% – до 1 або 99%.

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Як повідомлялося, Революцією Гідності називають масові протести в Україні, які розпочалися восени 2013-го року та призвели до повалення режиму Віктора Януковича взимку 2014-го року. Протести були викликані відмовою тодішньої української влади підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Упродовж 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.