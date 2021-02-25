Більшість українців позитивно ставляться до євроінтеграції

Більшість українців мають позитивне ставлення до тем євроінтеграції, однак асоціюють її з обов’язками держави.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила експерт з комунікацій проєкту Association4U Іветта Делікатна під час круглого столу «Нагальні завдання комунікації європейської інтеграції в Україні» в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

За її словами, опитування проводилося наприкінці грудня 2020 року по всій Україні, опитано дві тисячі респондентів віком від 18 років.

Експерт поінформувала, що 83% українців дали хоч одне позитивне визначення про євроінтеграцію. “Це підтверджує те, що в цілому ставлення до європейських тем в Україні дуже позитивне”, - сказала Делікатна.

Водночас вона відзначила, що захід та центр країни демонструють більш позитивне та усвідомлене ставлення до євроінтеграції, південь та схід — менше”.

Також експерт зауважила, що 46% назвали євроінтеграцію як обов’язок держави (щодо забезпечення якості послуг, сервісів, поваги до прав людини тощо), 38% асоціюють її як життя за стандартами Євросоюзу, водночас 27% розділяють свою відповідальність за євроінтеграцію, говорять, що “підвищення відповідальності самих громадян — це теж євроінтеграція”.

Вона додала, що 22% вважають як євроінтеграцію відкритість кордонів.

Крім того, за даними дослідження, майже половина громадян асоціюють євроінтеграцію з реформами.

Разом з тим, Делікатна зазначила, що дослідження показують, що люди не дуже підхоплюють і підтримують вкиди російської пропаганди. “Від 3% до 6% пов’язують євроінтеграцію з тими наративами, що ми бачимо з російської сторони, — дешева робоча сила, наступ на традиційні цінності”, - підкреслила експерт, але додала, що на сході країни і півночі ці наративи на людей впливають більше.

При цьому вона зазначила, що 45% респондентів заявили, що не бачили комунікацію про євроінтеграцію. На її думку, “ті люди, як важливі учасники цього процесу, не є голосами та обличчями євроінтеграції в країні”.

Як повідомлялося, розробку комунікаційної стратегії щодо євроінтеграції на 2022-2025 роки Міністерство культури та інформполітики має розпочати у 2021 році.