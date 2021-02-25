В Україні мало супротивників євроінтеграції — Стефанішина

В Україні мало противників європейської інтеграції, а більшість із тих, хто виступає проти, не має достатньої кількості якісної інформації або піддається впливам російської пропаганди.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у відеозверненні в рамках круглого столу «Нагальні завдання комунікації європейської інтеграції в Україні» в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Я справді вважаю, що в Україні насправді мало супротивників європейської інтеграції, більшість серед них — ті, хто має недостатньо інформації, має бажання отримати більше інформації, хто хоче або не хоче заглибитись в основи цивілізаційних зрушень нашої країни, це громадяни, чиї погляди іноді піддаються потужним впливам російської пропаганди, яка є одним з інструментів гібридної війни”, - сказала вона.

За її словами, майже для половини українців європейська інтеграція проявляється як якісна зміна держави, ціннісна, ментальна трансформація — зручні послуги, повага до громадянина, умови для гідного життя і праці. Як приклади урядовець навела нові ЦНАПи, зручні державні сервіси, комфортний та безпечний транспорт і дороги, та підкреслила, що все це зміни, які Україна щодня робить з європейськими партнерами.

“Україна прагне дійсно повноправного членства в ЄС за своїм світоглядним вибором. І тому, що це несе більші можливості для розвитку економіки, торгівлі, інвестицій, культури, освіти, але ще і тому, що європейська інтеграція — це підвищення рівня життя кожного українського громадянина, відчуття власної гідності та самодостатності у власній країні”, - наголосила Стефанішина.

Водночас вона додала, що євроінтеграція — це великий цивілізаційний процес, який за визначенням не робиться швидко, не міряється політичними циклами.

У свою чергу радниця з питань стратегічних комунікацій віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Оксана Сікора висловила переконання, що в українців є недостатня кількість якісної й достовірної інформації про євроінтеграційні процеси, та наголосила на важливості посилення такої комунікації.

“Сьогодні євроінтеграція має сприйматися як щось життєве, просте, що стосується кожного з нас. І тому цієї інформації має бути якомога більше. Більше того, ми повинні створити інформаційну супермагістраль і наповнити її якісним змістом, пояснити на практиці, як євроінтеграція допоможе українцям втілювати свої плани, мрії, мати кращі можливості для життя, навчання і самореалізації”, - зауважила Сікора.

На її думку, саме 2021 рік має започаткувати новий зміст і підходи до комунікації європейської інтеграції.

Як повідомлялося, розробку комунікаційної стратегії щодо євроінтеграції на 2022-2025 роки Міністерство культури та інформполітики має розпочати у 2021 році.