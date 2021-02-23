Шлях України до енергоринку ЄС і зелена трансформація відбуватимуться паралельно – Стефанішина

Україна поглиблюватиме інтеграцію до енергетичного ринку ЄС паралельно із зеленою трансформацією країни.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час засідання Комітету з енергетики та клімату Енергетичного Співтовариства.

«Україна є частиною загальноєвропейської політики зеленої трансформації, і ми усвідомлюємо нашу роль у досягненні кліматичної нейтральності всього європейського континенту. Сьогодні у цьому напрямку уряд України розробляє низку стратегій та планів на середньострокову та тривалу перспективу. Вони дозволять інтегрувати українську енергетику до ринків ЄС, зменшити вплив енергетичного сектору на довкілля та клімат, а також створять стимули для модернізації підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності», – сказала Стефанішина за підсумками зустрічі.

Вона подякувала міжнародним партнерам за наданий Енергетичним Співтовариством аналіз щодо різних сценаріїв, впровадження яких дозволить скоротити шкідливі викиди у сфері енергетики.

«Створення системи торгівлі квотами на викиди є дуже актуальним для України, особливо в контексті планів ЄС щодо запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (СВАМ). Відповідна система торгівлі квотами вже розглядається в Україні, а впроваджений раніше за європейським підходом механізм моніторингу, звітності та верифікації шкідливих викидів був важливим кроком у цьому напрямку», – повідомила віцепрем’єр.

Урядовець також зазначила, що з часом національна система торгівлі квотами на вуглець може бути об’єднана з європейською системою торгівлі викидами.

За підсумками зустрічі Стефанішина підкреслила, що раннє залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу та участь у модернізації політик Енергетичного Співтовариства сприятиме безперешкодній інтеграції України до енергетичного ринку Європейського Союзу, а у подальшому також розвитку двосторонньої торгівлі Україна-ЄС

Участь у засіданні Комітету, співголовою якого є Ольга Стефанішина, взяли представники українського уряду, Європейської комісії, країн-учасниць Енергетичного Співтовариства, а також директор його Секретаріату.