Уряд затвердив заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів затвердив план заходів, пов'язаних з відзначенням 26 квітня 2021 року 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент Укрінформу, проєкт відповідного розпорядження на засіданні уряду представив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Ухвалення зазначеного розпорядження дозволить реалізувати заходи щодо гідного шанування 35-х роковин Чорнобильської трагедії, подвигу учасників ліквідації наслідків аварії, належного забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також посилення уваги суспільства і світової спільноти до проблем подолання наслідків катастрофи", - наголосив Абрамовський.

Заходи будуть проведені без залучення додаткового фінансування з бюджету. На реалізацію цього плану Міністерству культури та інформаційної політики буде передано частину видатків, які є у розпорядженні Міндовкілля.

Абрамовський зазначив, що проєкт плану заходів було розроблено на виконання Указу Президента №556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи" та розпорядження Кабінету Міністрів від 11 грудня 2020 р. №1586-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2021 році заходів, пов’язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи".

Проєкт розпорядження схвалено з 2-денним доопрацюванням.