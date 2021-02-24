В Україні узаконили ринок біоімплантів для трансплантації

Кабмін схвалив постанову МОЗ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», що створює цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій.

Про це у Фейсбуці написав очільник МОЗ Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Україна нарешті створила цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій з трансплантації", - відзначив міністр.

За його словами, вітчизняні лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру. "Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності й дає набагато більші шанси на одужання пацієнтам. Крім того, знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з перебігом сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болісною для пацієнтів", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ також відзначив ще один важливий аспект постанови – це створення ринку біоімплантів в Україні: "Упорядковується їх обіг, виготовлення та контроль якості. Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться".

Окрім того, зауважив міністр, це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та на виробництві.

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"Постанова має також і серйозний економічний ефект, оскільки створює цілу наукоємну галузь економіки з сучасними виробництвами та робочими місцями спеціалістів високого класу. Наші лікарі не їхатимуть за кордон у пошуках кращої долі, а матимуть всі умови для успішної самореалізації в Україні. Україна нарешті стає повноправним гравцем на світовому ринку трансплантації, і – переконаний - створить серйозну конкуренцію іноземним виробникам", - резюмував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели п’ять операцій з пересадки органів - трансплантацію серця, печінки та нирок. Завдяки органам 45-річної львів’янки лікарі врятували чотири життя.