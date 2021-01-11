Цьогоріч видатки на трансплантацію збільшили у понад чотири рази - МОЗ

У 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

“У 2021 році для реалізації пілотного проєкту із трансплантації ми значно збільшили видатки з бюджету — до 502 млн грн. Для порівняння: у 2019 році ця сума становила 112 млн грн. Тобто більш ніж у 4 рази. Наразі ми напрацьовуємо механізм роботи трансплантації в Україні, проводимо детальну калькуляцію витрат, аби вже найближчим часом проведення трансплантації стало абсолютно стандартним видом медичної допомоги, яку українці можуть отримувати у своїй країні”, ­- сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він нагадав, що на сьогодні в Україні реалізується пілотний проєкт із розвитку трансплантації, який передбачає зміну фінансового механізму щодо проведення операцій з трансплантації. Тепер міністерство укладає договори із закладами охорони здоров’я і покриває всі видатки за кожну проведену трансплантацію. Також тарифи передбачають можливість покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я.

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Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2021 році МОЗ розраховує на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів. Щорічно в Україні приблизно 5 тис. людей потребують пересадки органів чи тканин. У межах пілотного проєкту з розвитку трансплантації органів протягом 2020 року МОЗ удвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні. За цей період долучилося 38 закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ. Тож минулого року було здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку (для порівняння — у 2019 зроблено 78 трансплантацій: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця).