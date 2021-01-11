Цьогоріч видатки на трансплантацію збільшили у понад чотири рази - МОЗ
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.
“У 2021 році для реалізації пілотного проєкту із трансплантації ми значно збільшили видатки з бюджету — до 502 млн грн. Для порівняння: у 2019 році ця сума становила 112 млн грн. Тобто більш ніж у 4 рази. Наразі ми напрацьовуємо механізм роботи трансплантації в Україні, проводимо детальну калькуляцію витрат, аби вже найближчим часом проведення трансплантації стало абсолютно стандартним видом медичної допомоги, яку українці можуть отримувати у своїй країні”, - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він нагадав, що на сьогодні в Україні реалізується пілотний проєкт із розвитку трансплантації, який передбачає зміну фінансового механізму щодо проведення операцій з трансплантації. Тепер міністерство укладає договори із закладами охорони здоров’я і покриває всі видатки за кожну проведену трансплантацію. Також тарифи передбачають можливість покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я.
Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2021 році МОЗ розраховує на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів. Щорічно в Україні приблизно 5 тис. людей потребують пересадки органів чи тканин. У межах пілотного проєкту з розвитку трансплантації органів протягом 2020 року МОЗ удвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні. За цей період долучилося 38 закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ. Тож минулого року було здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку (для порівняння — у 2019 зроблено 78 трансплантацій: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця).