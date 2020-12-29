МОЗ запланував наступного року не менш як 250 операцій з трансплантації

МОЗ розраховує в 2021 році на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів.

Про це на брифінгу з нагоди підписання Меморандуму з громадськими організаціями щодо розвитку трансплантації кісткового мозку, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо в цьому році у нас було передбачено на пілотний проєкт 112 млн грн, то на наступному році ця сума вже більш як 500 млн грн. і впевнені, що ми трансплантацію суттєво збільшимо. Мета, яку ми поставили, наприклад, по органній трансплантації - серця, печінки, нирок - в наступному році, щоб це було не менше 250», - сказав Степанов.

Він нагадав, що у 2020 році в пілотному проєкті розвитку трансплантації в Україні взяли участь 38 медичних закладів, 6 з яких проводять трансплантацію кісткового мозку. Так, за даними МОЗ, протягом 2020 року було проведено 9 трансплантацій серця, 20 трансплантацій печінки, 94 - нирки та 204 трансплантації кісткового мозку, з них 4 - від неродинного донора. Для порівняння, в 2019 році було проведено 78 трансплантацій органів: 71 нирка, 6 печінки, 1 серця, та 150 трансплантацій кісткового мозку.