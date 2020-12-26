Україна зможе запустити власну систему трансплантації вже за три роки – Степанов
Як передає кореспондент Укрінформ, про це урядовець сказав під час брифінгу 26 грудня, який був присвячений підсумкам року у сфері трансплантології.
"29 років цей напрямок медицини був, м'яко кажучи, в занепаді. Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність. Я вважаю, що ми можемо цього досягти за 3 роки. Це означає, що всі наші громадяни, які будуть потребувати трансплантації, будуть її робити саме в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном", - наголосив він.
Міністр також повідомив, що на тижні, що минає, уряд та МОЗ здійснили кілька важливих кроків у цьому напрямку. Зокрема, було ухвалено два важливих нормативних акти.
"На цьому тижні за внесеними пропозиціями від Міністерства охорони здоров'я урядом було прийнято дві достатньо важливі постанови. Перша - розширила перелік закладів охорони здоров'я, які долучаються до пілотного проєкту по трансплантації, який веде виключно МОЗ. Ми розраховуємо відповідні тарифи, сплачуємо кошти закладам охорони здоров'я за здійснену трансплантацію", - зазначив він.
За його словами, згідно з ухваленим рішенням, до проєкту долучаться 38 закладів, які будуть брати участь в трансплантації на території України. Також, до цього пілотного проєкту долучилася одна з приватних клінік.
"І це свідчення того, коли тарифи розраховані цілком реально", - наголосив Степанов.
Друга постанова, додав він, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.
"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин. Мета цієї постанови - забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цієї системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації.
Цей е-диск (Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин - ред.) він забезпечує право реалізацію права громадян на одержання та своєчасний доступ громадян до трансплантації органів", - повідомив міністр.
Також, за словами Степанова, на цьому тижні був створений та затверджений Український центр транспланткоординації - основний центр, який буде займатися усіма питаннями трансплантації.
За словами Степанова, потребу в таких операціях МОЗ оцінює, як 5 тисяч операцій на рік.