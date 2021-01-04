В Україні почала роботу єдина інформаційна система трансплантації органів

В Україні з 1 січня запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин. Це був такий важкий виклик в минулому році, коли нам треба було запустити її з 1 січня. Це дуже важлива система, я вже не говорю щодо захищеності цієї системи. Вона важлива з точки зору надання медичної допомоги, з точки зори надання трансплантації людям, які цього потребують", - сказав Степанов.

Він зазначив, що це система, яка поєднує донора і реципієнта. За його словами, без неї системний розвиток трансплантації в Україні був би неможливий.

Степанов додав, що у цьому році вперше в Україні планується зробити трансплантацію легень. Також в планах зробити трансплантацію рук і ніг. Очільник МОЗ зазначив, що це є особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв'язку з російською агресією на Сході країни.

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"Для того, щоб робити такі речі, рятувати життя, нам треба і далі розвивати це питання. Ми чітко знаємо, що, окрім трансплантації, нам треба запровадити пакет медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу, тому що люди, яким робиться трансплантація, потребують потім супроводження медичного нагляду", - сказав Степанов.

За його словами, також планується розробити механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всі види транспорту. В тому числі цивільну авіацію, авіаційний транспорт ДСНС, Нацполіції та Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, МОЗ розраховує в 2021 році на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів.