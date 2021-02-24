Державний іспит на володіння українською пропонують зробити електронним

Національна комісія зі стандартів державної мови пропонує проводити іспит на рівень володіння державною мовою на комп'ютерній платформі.

Про це повідомила голова нацкомісії Орися Демська під час публічного звіту в Укрінформі.

"Уперше такий іспит, який пропонує Національна комісія для перевіряння власне володіння державною мовою, ми виконуємо, пропонуємо і зараз крок за кроком реалізуємо його проведення на комп'ютерній платформі. Тобто весь іспит буде повністю відбуватиметься на комп'ютерній платформі за допомогою комплексного іспитового програмного забезпечення. Це допомагає досягнути таких речей, як прозорість, рівність, доступ, а також запобігання і протидія корупції", - сказала Демська.

Вона зазначила, що наразі розглядається процедура проведення іспиту в центрах іспитування. За її словами, планується, щоб ці центри були в кожному обласному центрі.

Демська пояснила, що іспит на володіння державною мовою - процедура сертифікованого чи сертифікаційного іспитування дорослих в галузі мови. Вона зазначила, що це не перевіряння знань здобутих в середній чи вищій школі, а саме вміння комунікувати на найвищому рівні від імені держави.

Голова Нацкомісії додала, що іспит розрахований на дві години. Він складається з трьох частин: тестова, написання тексту, а також усна комунікація.

"На сьогодні комісія перебуває на завершальній стадії всієї іспитової документації програми вимог, стандартних вимог рівнів і вимог до рівнів", - сказала Демська.

Вона додала, що з 16 липня стартуватиме іспит, і після складання іспиту можна буде отримати сертифікат. Сертифікат діятиме безтерміново.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 16 грудня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова — успішна держава».

Зокрема, з квітня 2021 року заплановане запровадження іспиту з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України.

Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.