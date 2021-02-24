В Україні затвердили програму протидії домашньому насильству

Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Як зазначається в додатку до постанови, програма передбачає удосконалення системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; запровадження системного реагування на насильство; забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг, орієнтованих на їхні потреби; надання якісних соціальних послуг постраждалим від насилля. Також передбачене формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильства; підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства; надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості реалізації таких прав.

У межах програми планується створення єдиного підходу для розвитку і розбудови притулків та відповідної інфраструктури для постраждалих від домашнього насильства осіб.

Очікується, що загальне фінансування програми протидії домашньому насильству у 2021-2025 роках складе 1,224 млрд гривень, у тому числі 833,084 млн гривень з державного бюджету та 391,181 млн гривень з місцевих бюджетів. Виконання програми передбачає залучення великої кількості центральних органів виконавчої влади (в тому числі Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я), Національної поліції, Офісу генерального прокурора, Національної школи суддів, Академії адвокатури, обласних і Київської державних адміністрацій, міжнародних організацій та громадських об’єднань.

Як повідомлялося, поліцейські минулого року щодоби отримували 570 звернень щодо фактів домашнього насильства, а загалом за 2020 рік поліція отримала майже 209 тис. таких заяв.