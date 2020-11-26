В кожній другій родині у складних життєвих обставинах є домашнє насильство – Лазебна

У кожній другій українській родині, яка перебуває в складних життєвих обставинах, є прояви домашнього насильства.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на пресбрифінгу в Укрінформі, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”, повідомляє кореспондент агентства.

“У кожній другій родині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, є прояви домашнього насильства. І такий факт удвічі ускладнює роботу соціальних служб, які покликані надавати соціальні послуги, вивести цю сім’ю з бідності, з кризи, і тому нам потрібно знати оці причини для того, щоб надати якісну допомогу кожній родині”, - сказала Лазебна.

Вона також відзначила, що насильство щодо жінок та дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, внаслідок чого в країні, яка і так не має дуже добру демографію, падає рівень народжуваності, збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

“За період пандемії 15 тисяч дітей мали ризик вилучення від батьків. Так, ми працюємо з цими сім’ями, ми залишаємо цих дітей в родинах, але нам потрібно так зробити, щоб далі це не продовжувалося, щоб ця проблема не була системною”, - сказала міністр соцполітики.

За її словами, це не є кризою чи бідою окремої родини.

“2020 рік: через пандемію, через пов’язані з нею локдауни, ситуація погіршилася. Вона погіршилася не тільки у світі, вона погіршилася і в Україні. Ми дійсно побачили зростання рівня домашнього насильства. Так, ковід безжалісно змінив життя людей. З’явилися додаткові фактори , які провокують домашнє насильство: вимушене перебування вдома, ізоляція, втрата доходів, роботи, соціальних контактів, все це збільшує стрес і напругу в родинах. Багатьом людям здається, що найчастіше саме насильство відбувається в сім’ях, які зловживають алкоголем, вживають наркотики, і що жертвами домашнього насильства стають неосвічені люди. Але це зовсім не так”, - сказала Лазебна.

За її словами, домашнє насильство вчиняється незалежно від соціального статусу родини, релігійних переконань і навіть етнічного походження.

“Сплеск домашнього насильства зріс за цей рік на 66%. Ми по зверненнях маємо таку статистику. 86% - звернення від жінок, 12 % - від чоловіків, 2% - це діти. Але зросли також звернення від людей з інвалідністю - майже 200 звернень було щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю”, - зазначила Лазебна.

Вона також поінформувала, що 23 тис. осіб, постраждалих від домашнього насильства, були охоплені соціальними послугами: психологічними, юридичними тощо.

Також, уточнила Лазебна, півтори тис. постраждалих від домашнього насильства отримували тимчасове безпечне перебування.

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Водночас міністр соціальної політики відзначила, що більшість випадків домашнього насильства, що відбувається в родинах, незареєстровані, тому значна частина інформації про вчинення насильства залишається прихованою.

Як повідомлялося, 26 листопада на Михайлівській площі у Києві у рамках міжнародної акції “16 днів проти насильства” відкрили виставку "Річ у тім…", присвячену проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.

На виставці представлені 16 предметів, які мали місце в реальних подіях, пов'язаних із домашнім насильством, зокрема, зв'язка ключів, рушник, м'яка іграшка.

Міжнародна акція "16 днів проти насильства" проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція “16 днів проти насильства”.

Основне завдання цієї акції - привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем – запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини.

Акція “16 днів проти насильства” — це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини.