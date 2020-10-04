МВС: Українці стали розуміти, що таке домашнє насильство та куди треба звертатися

Удвічі збільшення звернень щодо домашнього насильства за перше півріччя 2020 року свідчить про те, що українці стали більше розуміти, що таке домашнє насильство, як його розпізнати та куди потрібно звертатися.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко в програмі "Право на право" на телеканалі "ДОМ".

"Це (збільшення кількості звернень - ред.) не є свідченням того, що домашнього насильства в Україні стало більше. Це є свідченням того, що українці стали більше розуміти, що таке домашнє насильство, як його розпізнати, куди потрібно звертатися. І це результат просвітницької роботи як державних структур, так і громадських організацій", - сказала Павличенко.

За її словами, пандемія коронавірусу, карантин і супутні їм жорсткі обмеження "оголили тему домашнього насильства". Тому для МВС та Національної поліції ця проблематика є однією з пріоритетних.

Читайте також: Раді пропонують збільшити у сотню разів штрафи за домашнє насильство

Павличенко зазначила, що багато звернень з приводу насильницьких дій у сім'ях надходить до поліцейських саме у вихідні, передсвяткові дні, а також у вечірній час.

Також вона розповіла, що МВС запустило чат-боти в месенджерах Telegram і Viber для протидії домашньому насильству. Громадяни, які ними користуються, можуть отримати дані по всіх необхідних контактах служб допомоги на регіональному рівні соціальних служб і територіальних підрозділів Нацполіції.

"Також є можливість зв'язатися з працівниками безплатної правової допомоги, які в режимі онлайн нададуть вичерпну відповідь згідно з вимогами чинного законодавства", - повідомила Павличенко.

Заступник глави МВС наголосила, що зараз міністерство "дуже активно працює над інформаційними кампаніями, щоб сформувати в суспільстві нульову терпимість і нульову толерантність до будь-яких проявів насильства, зокрема до домашнього".

Як повідомляв Укрінформ, за перші 6 місяців 2020 року в Україні зафіксовано більш як 96 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це вдвічі більше, ніж за першу половину минулого року.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильства за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства.