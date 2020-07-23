Раді пропонують збільшити у сотню разів штрафи за домашнє насильство

У Верховній Раді зареєстрували законопоєкт про збільшення у сотню разів штрафів за домашнє насильство.

Група народних депутатів на чолі з першою заступницею голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Іриною Констанкевич (група "Партія "За майбутнє") зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №3908 "Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства". Текст документу оприлюднили на сайті парламенту.

Законопроєкт має на меті врегулювати питання збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства для відновлення запобіжної та каральної функції санкції за це правопорушення.

З цією метою пропонується внести зміни до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цими змінами передбачено збільшення штрафу за вчинення домашнього насильства у 100 разів.

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Так, на сьогодні його встановлено у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн), а за неповторення правопорушення загрожує штраф від 20 до 40 НМДГ, тобто 340-680 грн. Автори ж законодавчої ініціативи пропонують, аби за такі дії накладався штраф від 1000 до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн), а також — від 2000 до 4000 НМДГ (34000-68000 грн) у разі повторного вчинення протягом року.