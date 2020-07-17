Україна закликала ООН вводити санкції за сексуальні злочини

Україна закликала ООН вводити санкції за сексуальні злочини

Укрінформ
Україна твердо стоїть на позиції про необхідність запровадження санкцій ООН та інших обмежувальних заходів за злочини сексуального характеру, особливо в зонах збройних конфліктів та на окупованих територіях.

Про це заявив у п'ятницю Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у виступі на відкритих дебатах РБ ООН щодо сексуального насильства в конфліктах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ООН має розглядати сексуальне насильство як окремий критерій для введення санкцій та запровадження цільових заходів", - заявив український посол, підкресливши, що позиція України повністю збігається з рекомендаціями генерального секретаря ООН.

Кислиця при цьому назвав "критично важливою" необхідність контролювати виконання резолюцій Генасамблеї ООН про ситуацію з правами людини в зонах збройних конфліктів та на окупованих територіях, а також відображати все в офіційних звітах. Це стосується, насамперед, триваючої агресії Росії проти України, підкреслив український представник.

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"Мені прикро, що в останній тематичній доповіді генерального секретаря не були відображені злочини сексуального характеру в рамках російсько-українського збройного конфлікту", - зауважив Кислиця.

Постійний представник України при ООН також наголосив, що український уряд докладає зусиль для досягнення гендерної рівності та посилення ролі жінок.

Іншим пріоритетом, за словами Кислиці, є надання необхідної допомоги та реінтеграція жінок, постраждалих від міжнародного конфлікту на території України.

Фото: ООН

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