Україна закликала ООН вводити санкції за сексуальні злочини

Україна твердо стоїть на позиції про необхідність запровадження санкцій ООН та інших обмежувальних заходів за злочини сексуального характеру, особливо в зонах збройних конфліктів та на окупованих територіях.

Про це заявив у п'ятницю Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у виступі на відкритих дебатах РБ ООН щодо сексуального насильства в конфліктах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ООН має розглядати сексуальне насильство як окремий критерій для введення санкцій та запровадження цільових заходів", - заявив український посол, підкресливши, що позиція України повністю збігається з рекомендаціями генерального секретаря ООН.

Кислиця при цьому назвав "критично важливою" необхідність контролювати виконання резолюцій Генасамблеї ООН про ситуацію з правами людини в зонах збройних конфліктів та на окупованих територіях, а також відображати все в офіційних звітах. Це стосується, насамперед, триваючої агресії Росії проти України, підкреслив український представник.

"Мені прикро, що в останній тематичній доповіді генерального секретаря не були відображені злочини сексуального характеру в рамках російсько-українського збройного конфлікту", - зауважив Кислиця.

Постійний представник України при ООН також наголосив, що український уряд докладає зусиль для досягнення гендерної рівності та посилення ролі жінок.

Іншим пріоритетом, за словами Кислиці, є надання необхідної допомоги та реінтеграція жінок, постраждалих від міжнародного конфлікту на території України.

Фото: ООН