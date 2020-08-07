Кількість скарг на домашнє насильство зросла на 40% у порівнянні - поліція

Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації в Укрінформі освітнього серіалу "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".

"Кількість викликів на лінію "102" з приводу домашнього насильства за шість місяців цього року перевищує 101 тисячу. Це на 40 відсотків більше у порівнянні з минулим роком", - сказала вона.

Посадовець наголосила, що під час карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки члени сімей постійно перебували вдома у закритому приміщенні.

Водночас у міністерстві пов'язують зростання кількості скарг не із запровадженням карантину, а зі збільшенням поінформованості людей про домашнє насильство і відповідальність за нього.

"Кількість викликів у порівнянні з минулим роком зросла. Це є свідченням збільшення обізнаності людей про домашнє насильство і куди треба звертатися за допомогою.

Ми розуміємо, що чим більше ми будемо проводити інформаційних кампаній, тим більше кількість звернень до поліції зростатиме. Це логічно, оскільки люди стають більш поінформованими про проблеми домашнього насильства", - зазначила Павліченко.

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Посадовець нагадала, що домашнє насильство буває фізичне, економічне, сексуальне і психологічне, але зазвичай проявляється у декількох формах і є змішаним.

"Тому, коли домашнє насильство уже відбувається, то про нього потрібно говорити і звертатися за допомогою", - радить Павліченко.

У свою чергу заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич повідомив, що кримінальна відповідальність за домашнє насильство настає, коли воно має системний характер, або були нанесені тілесних ушкодження.

"Якщо поліцейський бачить ознаки нанесення тілесних ушкоджень, то викликає слідчо-оперативну групу. Це документується і починається процес досудового розслідування", - говорить він.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації за підтримки МВС запускає освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству" на платформі Дія. Цифрова освіта.