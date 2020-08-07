В Україні запустили освітній серіал з протидії домашньому насильству

Міністерство цифрової трансформації за підтримки МВС запускає освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству" на платформі Дія. Цифрова освіта.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"Сьогодні МВС та Мінцифри зібрались разом, щоб сказати: домашнє насильство не можна замовчувати, бо це калічить, руйнує життя та вбиває. Ми знаємо, що говорити про це в повний голос важко і дуже боляче. Але ми почуємо навіть тих, хто говоритиме пошепки. Сьогодні ми презентуємо новий освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству" - безкоштовний курс, який підкаже: куди звернутись потерпілим, як це зробити правильно та як зарадити, якщо ви стали випадковим свідком домашнього насильства", - зазначила вона.

Як сказала Іонан, із серіалу можна дізнатись про те, що є домашнім насильством та яким воно буває, до кого звертатись за допомогою, про законодавство та повноваження поліції, планування власної безпеки та як допомогти постраждалим від домашнього насильства.

"Під час створення цього освітнього серіалу ми ставили собі за мету зробити такий продукт, щоб усі, хто його подивився, дійсно могли ідентифікувати насильство, знати, яких форм воно буває - домашнє насильство є фізичне, економічне, сексуальне та психологічне. І, звісно, щоб розуміли, куди звернутись, і завжди пам'ятали, що насильство має свою циклічність", - додала заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Представниця МВС також зазначила, що відомство визначає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності запобігання та протидію домашньому насильству, а значну роль у формуванні нульової толерантності та нульової терпимості до проявів насильства відіграють інформаційні кампанії.

Безкоштовно подивитися освітній серіал можна на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта.

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Освітній серіал створено Міністерством внутрішніх справ та Міністерством цифрової трансформації за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) коштом уряду Канади.