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У "Слузі народу" пропонують карати за домашнє насильство громадськими роботами

Укрінформ
Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" пропонують ухвалити законопроєкт, що передбачає карати за домашнє насильство залученням до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Разом із колегами зі Слуги Народу поставила свій підпис під проєктом Закону України 3908-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі». Назва довга, а суть – дуже проста. Сьогодні більшість винних у домашньому насильстві сплачують штрафи з сімейного бюджету. Діти та інші члени родини страждають подвійно, і це треба виправляти. Ми з колегами поміркували над тим, як зробити відповідальність за домашнє насильство більш адресною, і пропонуємо залучати порушників до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі", - написала Кравчук.

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Також, за словами депутатки, дуже важливим є нововведення щодо можливості розгляду справ про домашнє насильство без присутності самих кривдників, які часто намагаються сховатись від слідства, що сильно ускладнює скоріше ухвалення рішення про покарання.

"Певно, що з мітлою у руках протягом 120-240-360 годин суспільно корисних робіт порушники досягнуть більших успіхів у виправленні своєї поведінки, а члени їхніх сімей не опиняться у скрутному становищі", - зазначила Кравчук.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №3908-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" зареєстровано в парламенті 3 серпня і передано на розгляд керівництву. Проєкт підписали 11 народних депутатів від фракції "Слуга народу". Текст документа наразі не оприлюднений.

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