У "Слузі народу" пропонують карати за домашнє насильство громадськими роботами

Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" пропонують ухвалити законопроєкт, що передбачає карати за домашнє насильство залученням до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

"Разом із колегами зі Слуги Народу поставила свій підпис під проєктом Закону України 3908-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі». Назва довга, а суть – дуже проста. Сьогодні більшість винних у домашньому насильстві сплачують штрафи з сімейного бюджету. Діти та інші члени родини страждають подвійно, і це треба виправляти. Ми з колегами поміркували над тим, як зробити відповідальність за домашнє насильство більш адресною, і пропонуємо залучати порушників до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі", - написала Кравчук.

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Також, за словами депутатки, дуже важливим є нововведення щодо можливості розгляду справ про домашнє насильство без присутності самих кривдників, які часто намагаються сховатись від слідства, що сильно ускладнює скоріше ухвалення рішення про покарання.

"Певно, що з мітлою у руках протягом 120-240-360 годин суспільно корисних робіт порушники досягнуть більших успіхів у виправленні своєї поведінки, а члени їхніх сімей не опиняться у скрутному становищі", - зазначила Кравчук.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №3908-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" зареєстровано в парламенті 3 серпня і передано на розгляд керівництву. Проєкт підписали 11 народних депутатів від фракції "Слуга народу". Текст документа наразі не оприлюднений.