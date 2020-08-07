7 серпня, 10:00 - брифінг Мінцифри та МВС щодо протидії домашньому насильству за допомогою онлайн-інструментів

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України

Учасники: Катерина Павліченко - заступник Міністра внутрішніх справ України; Валерія Іонан - заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції; Олександр Фацевич - заступник голови Національної поліції України; Руслан Кац - тимчасово повірений у справах Канади в Україні.

Довідково. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством внутрішніх справ України презентуватимуть новий освітній серіал «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству» на платформі Дія. Цифрова освіта.

Освітній серіал створено Міністерством внутрішніх справ та Міністерством цифрової трансформації за підтримки Канадсько-українського проекту розвитку поліції (CUPDP) коштом Уряду Канади.

До брифінгу допускаються виключно представники ЗМІ за обов'язкової попередньої акредитації, що триватиме до 20:00 четверга 6 серпня. Форма для акредитації: https://forms.gle/GBPnt4LZUqUkydgJ8

Онлайн-трансляція брифінгу буде доступна на офіційних сторінках Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства цифрової трансформації України в соціальних мережах.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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