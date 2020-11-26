Пандемія загострила вже існуючі в суспільстві проблеми — Зеленська

Перша леді Олена Зеленська вважає, що пандемія коронавірусу не тільки поставила перед людством нові виклики та вплинула на життя всіх людей, але й загострила вже існуючі в нашому суспільстві проблеми.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це перша леді сказала під час виступу на IV Українському жіночому конгресі.

“Нагадаю, що Україна визначила для себе декілька важливих напрямків, над якими ми будемо працювати. Ми маємо розвивати безбар’єрний публічний простір, запобігати та протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству, зменшити розрив у оплаті праці жінок і чоловіків, і створити більші можливості для чоловіків піклуватися про дітей. Зараз, під час пандемії COVID-19, ця робота стала ще більш важливою і необхідною, тому що пандемія не тільки поставила перед людством нові виклики та вплинула на життя всіх людей, але вона загострила вже існуючі в нашому суспільстві проблеми”, - зазначила Зеленська.

Зокрема, за її словами, пандемія загострила проблему домашнього насильства, а також змусила нас швидко адаптуватися та пристосовуватися до ситуації.

“Але, мушу сказати, що складні часи тільки підсилюють роль жінки у суспільстві та сім’ї, адже це ми, жінки, під час карантину, окрім виконання своїх професійних обов’язків виконували і домашню роботу, обсяг якої збільшився, одночасно встигаючи допомагати з навчанням дітям дистанційно вдома. І все це на фоні хвилювань та турботи за здоров’я близьких та рідних, під тиском невизначеності та стресу. То хто тут супергерої?”, - сказала дружина Президента.

Олена Зеленська зауважила, що у своєму професійному житті жінкам також доводиться протистояти викликам, спричиненим пандемією, особливо лікарям та медичним працівникам, серед яких в Україні жінок більше, ніж 80%.

“Не можемо забути про освітян, яким довелося швидко вчитися самим, аби продовжувати навчати наших дітей”, - зауважила Зеленська.

Водночас, перша леді відзначила, що немає жодної професії, на яку не вплинула пандемія.

“Особливо тому принципи і цілі, задекларовані нами ще до початку пандемії, не тільки залишаються актуальними, а й стають ще більш важливими. За цей рік багато чого змінилося, але наші пріоритети залишаються без змін. Тож давайте продовжувати разом будувати країну рівних можливостей”, - сказала Зеленська.

Перша леді також нагадала, що у вересні цього року Україна зробила важливий крок у майбутнє рівних можливостей, приєднавшись до міжнародного “Партнерства Біарріц”, яке було започатковане країнами G7.

“Хочу сказати, що це стало можливим тільки завдяки злагодженій роботі України, Верховної Ради, уряду, міжнародних громадських організацій, активістів, дипломатів. І тому я дякую кожному з них, кожному, хто долучився до цієї перемоги”, - сказала Зеленська.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США з метою посилення відповідальності «Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Фото: Український Жіночий Конгрес